Дуэйн Джонсон анонсировал выход экранизации у популярной игры

Название игры актер уточнять не стал.

Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон в беседе с Men"s Journal анонсировал съемки фильма по популярной игре. Название игры он уточнять не стал, однако пообещал поклонникам, что будет сделано все правильно.

Конечно, мы постараемся сделать все правильно для наших друзей-геймеров, но на самом деле мы просто хотим сделать отличный фильм. Отметил он

Ранее Дуэйн Джонсон раскрыл детали съемок "Черного Адама". Актер заявил, что на площадке используются самые передовые съемочные комплексы. Дуэйна Джонсона снимали "с безумными 960 кадрами в секунду" (обычно для фильмов используют скорость 24 кадра в секунду).

Фото: Instagram / therock