Дуда заявил, что отдал Украине почти все ПЗРК Piorun

Польский президент Анджей Дуда заявил, что отдал Вооруженным силам Украины почти все собственные ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы) Piorun, которые находились на вооружении страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в ходе Всемирного экономического форума, организованного в Давосе. При этом политик не стал называть коллегам точное количество отправленных для ВСУ комплексов.
Мы выслали практически все наши Piorun. Piorun – для борьбы с воздушными судами.
Анджей Дуда, президент Польши
Напомним, что польские власти поставили также киевскому режиму 100 пусковых установок и 300 ракет Piorun, находящихся на службе в Эстонии. ПЗРК Piorun представляют из себя глубокую модернизацию ПЗРК "GROM", которые в свою очередь были созданы и производились на территории Польши на базе советского ПЗРК "Игла".
Дуда назвал причины, по которым Германия должна передать Украине танки.
Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все