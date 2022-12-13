Дуда заявил, что отдал Украине почти все ПЗРК Piorun

Глава Польши рассказал о военной помощи для ВСУ со стороны Варшавы.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что отдал Вооруженным силам Украины почти все собственные ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы) Piorun, которые находились на вооружении страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в ходе Всемирного экономического форума, организованного в Давосе. При этом политик не стал называть коллегам точное количество отправленных для ВСУ комплексов.

Мы выслали практически все наши Piorun. Piorun – для борьбы с воздушными судами. Анджей Дуда, президент Польши

Напомним, что польские власти поставили также киевскому режиму 100 пусковых установок и 300 ракет Piorun, находящихся на службе в Эстонии. ПЗРК Piorun представляют из себя глубокую модернизацию ПЗРК "GROM", которые в свою очередь были созданы и производились на территории Польши на базе советского ПЗРК "Игла".

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Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka