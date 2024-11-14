Дуда выдвинул условие для передачи Украине истребителей МиГ-29

Глава Польши рассказал о том, что Варшава требует от НАТО.

Варшава передаст Вооруженным силам Украины оставшиеся у страны советские истребители МиГ-29 только в том случае, если члены НАТО перебазируют на территорию Польшу западные современные самолеты. Соответствующее заявление президент Польши Анджей Дуда сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции перед местными журналистами с генсеком Североатлантического военного альянса Марком Рютте. Ключевым условием отправки для ВСУ боевой авиации иностранный политик назвал обеспеченность защиты польского воздушного пространства. Сейчас истребители Миг-29 используются в ходе миссии Air Policing. Они также регулярно патрулируют территорию европейского государства.

НАТО необходимо будет обеспечить безопасность нашего неба, перемещая самолеты из других стран НАТО, чтобы обеспечить воздушное пространство Польши, а также воздушное пространство стран восточного фланга НАТО Анджей Дуда, президент Польши

Дуда заявил об отсутствии доказательств вмешательства РФ в выборы Грузии.

Фото и видео: YouTube / NATO News