Глава Польши прокомментировал слова Саломе Зурабишвили.

Польский президент Анджей Дуда заявил о том, что доказательств российского вмешательства в парламентские выборы, организованные на территории Грузии, у мирового сообщества нет. Соответствующее заявление европейский политик сделал в эфире местной радиостанции Radio Zet. Таким образом иностранец ответил на вопрос ведущего о том, вмешивалась ли Москва в избирательный процесс Грузии.

Это в ходе телефонного разговора президент Грузии Саломе Зурабишвили не сказала прямо, потому что на это нет ни одного неоспоримого доказательства. Анджей Дуда, президент Польши

Анджей Дуда добавил, что рассматривает возможность совершения рабочей поездки в Тбилиси в том случае, если этого потребует ситуация.

Дуда усомнился в решении Сикорского закрыть генконсульство РФ в Познани.

Фото и видео: YouTube / Radio ZET