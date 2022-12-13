Дуда: страны НАТО надеются сформировать для Украины несколько танковых бригад

В Польше рассказали о поставках для ВСУ тяжелой техники.

Польский президент Анджей Дуда рассказал о том, что страны НАТО надеются сформировать для Вооруженных сил Украины несколько танковых бригад, в которые в том числе войдут и немецкие боевые машины Leopard 2. Соответствующее заявление лидер европейского государства сделал в ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе с генеральным секретарем Североатлантического военного альянса Йенсом Столтенбергом. Политик напомнил коллегам о том, что коллективный Запад, а также Великобритания и Канада поставляют киевскому режиму тяжелые виды вооружения в рамках международных союзнических действий.

Мы хотим, чтобы собралась как минимум танковая бригада для Украины. Надеемся, что нам удастся сформировать несколько бригад. Анджей Дуда, президент Польши

Напомним, что еще 25 января правительство Германии подтвердило свое намерение отправить для ВСУ 14 танков Leopard 2 . Дополнительно Берлин выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин.

Дуда: Россия победит Украину, если Запад срочно не поставит оружие.

Фото и видео: YouTube / NATO News