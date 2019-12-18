Дуда считает, что Белоруссия не присоединится к спецоперации на Украине

В Польше оценили вероятность присоединения Минска к СВО.

Польский президент Анджей Дуда считает, что Белоруссия "официально не присоединится" к специальной военной спецоперации России на Украине. Такое мнение европейский лидер высказал по прибытию на завершающий день саммита Североатлантического альянса, который проводится в Мадриде.

Я не думаю, что Белоруссия официально присоединилась бы…Конечно, есть определенного рода поддержка российской армии со стороны Белоруссии. Есть белорусские госпитали, где находятся российские солдаты. Анджей Дуда, президент Польши

Напомним, что российская сторона начала проводить специальную военную операцию на Украине с утра 24 февраля. Президент страны Владимир Путин назвал целью Вооруженных сил защиту граждан Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны киевского режима.

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Фото и видео: YouTube / Cadena SER