Президент Польши Андрей Дуда раскритиковал ЕС за отсутствие помощи Польше и Чехии на поддержку беженцев с Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках выступления на совместной пресс-конференции в Праге с лидером Чехии Милошем Земаном. Политик призвал Брюссель предоставить двум странам финансовую поддержку, которая пойдет на обеспечение нужд граждан, прибывших с территории конфликта. В Варшаве заметили, что им непонятно это отсутствие денег и отсутствие этой европейской политики.
Польше и Чехии, которая также принимает беженцев, должна быть предоставлена помощь со стороны ЕС. От ЕС должны нам идти средства, чтобы мы могли оплатить все нужды беженцев с Украины, чтобы наши страны также могли нормально функционировать.
Анджей Дуда, президент Польши
Дуда добавил, что не понимает, почему материальная помощь для беженцев в Чехии и Польши не выделяется Евросоюзом. Он назвал эту ситуацию разочаровывающей.
Польша намерена расторгнуть контракты на поставку нефти из России.
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