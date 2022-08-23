Дуда призвал демонтировать "Северный поток-2"

По словам польского лидера, смена политики предполагает приостановку и ликвидацию газопровода.

Президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать газопровод "Северный поток-2". Об этом он заявил на заседании форума "Крымская платформа".

По словам польского лидера, смена политики предполагает приостановку и ликвидацию "Северного потока-2". Он подчеркнул ,что эмбарго в отношении российских газа и нефти невозможно.

Также Дуда напомнил, что строительство газопровода началось после присоединения Крыма к России.

Ранее Дуда заявил, что Польша хочет с выгодой заниматься бизнесом на Украине.

Видео: YouTube / Кримська платформа