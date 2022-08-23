Дуда призвал демонтировать "Северный поток-2"

Президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать газопровод "Северный поток-2". Об этом он заявил на заседании форума "Крымская платформа".
По словам польского лидера, смена политики предполагает приостановку и ликвидацию "Северного потока-2". Он подчеркнул ,что эмбарго в отношении российских газа и нефти невозможно.
Также Дуда напомнил, что строительство газопровода началось после присоединения Крыма к России.
Ранее Дуда заявил, что Польша хочет с выгодой заниматься бизнесом на Украине.
Видео: YouTube / Кримська платформа
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