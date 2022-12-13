Дуда призвал Байдена развернуть над Польшей "зонт безопасности"

Польский президент Анджей Дуда призвал американского президента Джо Байдена развернуть над территорией европейского государства "зонт безопасности". Такое заявление глава государства сделал перед местными журналистами, комментируя предстоящий визит лидера Белого дома в Варшаву, который запланирован на 20-22 февраля. Информацией политик поделился после завершения рабочей встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком в Лондоне. По мнению Дуды, Вашингтон представляет из себя сильнейшую мировую державу, а США - наиболее сильная страна с серьезным боевым опытом.
Чего мы ожидаем? Мы ожидаем этого присутствия, потому что уже само присутствие – важный знак укрепления и развертывания такого американского зонта над Польшей. Это для нас важно. Все знают.
Анджей Дуда, президент Польши
Политик добавил, что намерен обсудить с Джо Байденом вопросы американского военного присутствия в Польше, касающиеся силового присутствия в стране, введения оборонной инфраструктуры или боевых подразделений, а также о двусторонней сотрудничестве.
Дуда: Польша добивается организации складов с вооружением на восточном фланге НАТО.
Фото и видео: YouTube / TVP Info
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