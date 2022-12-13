Дуда: Польша добивается организации складов с вооружением на восточном фланге НАТО

Варшава призывает альянс увеличить боеготовность региона.

Польский президент Анджей Дуда рассказал о том, что Варшава добивается массовой организации складов Североатлантического военного альянса с вооружением на восточном фланге НАТО в Европе. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем блока Йенсом Столтебнергом в Брюсселе. Эксперт пояснил, что речь идет о сдерживании на обозначенной территории предполагаемого агрессора. По словам Дуды, этими арсеналами смогут воспользоваться как те боевые силы, которые находятся на фланге обороны, так и те, кто прибудет туда в случае необходимости.

Мы хотим, чтобы на восточном фланге НАТО было создано как можно больше складов с вооружением НАТО, чтобы там складировалось вооружение, которое в случае какого-либо нападения было в распоряжении союзнических сил. Анджей Дуда, президент Польши

На текущий момент Польша ждет от НАТО новой стратегии обеспечения безопасности восточного фланга Европы, включая не только Варшаву, но и страны Прибалтики, южные государства. Анджей Дуда полагает, что от НАТО должна поступить немедленная реакция на нападение.

Дуда: страны НАТО надеются сформировать для Украины несколько танковых бригад.

Фото и видео: YouTube / NATO News

