Дуда: Польша добивается организации складов с вооружением на восточном фланге НАТО

Польский президент Анджей Дуда рассказал о том, что Варшава добивается массовой организации складов Североатлантического военного альянса с вооружением на восточном фланге НАТО в Европе. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем блока Йенсом Столтебнергом в Брюсселе. Эксперт пояснил, что речь идет о сдерживании на обозначенной территории предполагаемого агрессора. По словам Дуды, этими арсеналами смогут воспользоваться как те боевые силы, которые находятся на фланге обороны, так и те, кто прибудет туда в случае необходимости.
Мы хотим, чтобы на восточном фланге НАТО было создано как можно больше складов с вооружением НАТО, чтобы там складировалось вооружение, которое в случае какого-либо нападения было в распоряжении союзнических сил.
Анджей Дуда, президент Польши
На текущий момент Польша ждет от НАТО новой стратегии обеспечения безопасности восточного фланга Европы, включая не только Варшаву, но и страны Прибалтики, южные государства. Анджей Дуда полагает, что от НАТО должна поступить немедленная реакция на нападение.
Дуда: страны НАТО надеются сформировать для Украины несколько танковых бригад.
Фото и видео: YouTube / NATO News
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