Дуда: поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню

Польский лидер призвал обе стороны признать факт трагических событий.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню. Об этом он заявил на выступлении во время памятных мероприятий, посвященных годовщине событий.

По словам польского лидера, для страны это было сложное время, которое отняло жизни более 100 тысяч человек. Он отметил, что в трагедии приняли участие соседи Польши, и этот факт является историческим. При этом Дуда призвал обе стороны признать факт Волынской резни.

Тут очень важно, и я хочу это подчеркнуть. Нужно ясно сказать, что не идет речь о мести, о каком-то ответе. Анджей Дуда, президент Польши

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Видео: YouTube / TVP Info