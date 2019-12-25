  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дуда: польские фирмы могут потребовать компенсаций в связи с остановкой поставок газа РФ
Сегодня, 9:05
98
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Дуда: польские фирмы могут потребовать компенсаций в связи с остановкой поставок газа РФ

0 0

Президент Польши рассказал, что Россия нарушает имеющиеся энергетические контракты.

Дуда: польские фирмы могут потребовать компенсаций в связи с остановкой поставок газа РФ. Такое мнение глава государства высказал в рамках совместной пресс-конференции с президентом Чехии Милошем Земаном, проводимой в Праге. Он назвал конкретные юридические меры, которые компании должны предпринять со своей стороны, чтобы рассчитывать на предоставление от РФ денежного возмещения за отказ в поставках природного газа в республику.

Польские фирмы, имеющие заключенные контракты с РФ на поставки газа, которые по сути сейчас сорваны Россией, их условия, как мы видим, полностью нарушаются.

Анджей Дуда, президент Польши

Президент рассчитывает и верит в то, что польские предприятия получат соответствующие компенсации от "Газпрома" за нарушение условий соглашения.

Дуда раскритиковал ЕС за отсутствие помощи Польше и Чехии на поддержку беженцев.

Фото и видео:

Теги: анджей дуда, газпром, польша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии