Президент Польши рассказал, что Россия нарушает имеющиеся энергетические контракты.

Дуда: польские фирмы могут потребовать компенсаций в связи с остановкой поставок газа РФ. Такое мнение глава государства высказал в рамках совместной пресс-конференции с президентом Чехии Милошем Земаном, проводимой в Праге. Он назвал конкретные юридические меры, которые компании должны предпринять со своей стороны, чтобы рассчитывать на предоставление от РФ денежного возмещения за отказ в поставках природного газа в республику.

Польские фирмы, имеющие заключенные контракты с РФ на поставки газа, которые по сути сейчас сорваны Россией, их условия, как мы видим, полностью нарушаются. Анджей Дуда, президент Польши

Президент рассчитывает и верит в то, что польские предприятия получат соответствующие компенсации от "Газпрома" за нарушение условий соглашения.

Дуда раскритиковал ЕС за отсутствие помощи Польше и Чехии на поддержку беженцев.

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