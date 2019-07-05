Дуда: неявка Трампа на саммит НАТО будет означать кризис альянса

В Польше уверены, что глава США будет на мероприятии в Гааге.

Польский президент Анджей Дума считает, что неявка американского коллеги-республиканца Дональда Трампа на летний саммит НАТО в Гааге будет означать кризис Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление действующий глава государства в Варшаве сделал в эфире местной радиостанции RadioZET. Европейский политик при этом не думает, что лидер Белого дома не посетит данное мероприятие, запланированное на конец июня 2025 года.

Если не приедет, то наступит серьезный кризис. Это будет знаком кризиса. Я не думаю, что он не явится. Анджей Дуда, президент Польши

Напомним, что в начале мая текущего года немецкий журнал Der Spiegel допустил, что Дональд Трамп может не принять участие в саммите НАТО в Гааге в том случае, если страны-члены блока не предпримут шагов по наращиванию военных расходов до уровня в пять процентов от национального уровня ВВП. А 23 мая постоянный представитель вашингтонской администрации при НАТО Мэтью Уитэкер сообщил общественности, что присутствие лидера страны на саммите планируется. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Нидерландах. Во встрече будут задействованы около 45 глав государств и федеральных правительств, а также 45 министров иностранных дел и обороны, порядка шести тысяч членов делегаций.

Дуда призвал проверять кандидатов в президенты Польши на наркотики.

Фото: YouTube / Radio ZE