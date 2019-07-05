Дуда призвал проверять кандидатов в президенты Польши на наркотики

В Польше прокомментировали недавний скандал с теледебатами при участии кандидата Кароля Навроцкого.

Кандидатов в польские президенты логично было бы проверять на предмет употребления наркотических веществ. Соответствующее заявление действующий глава государства Анджей Дуда сделал в эфире местной радиостанции RadioZET. Ранее, в первом туре президентских выборов, который состоялся минувшее воскресенье, 25 мая, кандидат от правящей коалиции Тшасковский получил 31,36 процентов голосов избирателей. Представитель оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54 процентов голосов. Оба политика вышли во второй тур, который состоится 1 июня. Вечером в пятницу, 23 мая, между соперниками прошли телевизионные дебаты. В какой-то момент Навроцкий положил в рот некий пакетик, что вызвало негативную реакцию в интернете. Многие комментаторы подозревают Навроцкого в употреблении запрещенных веществ. Сам кандидат в президенты Польши пояснил, что употребил никотиновый пауч.

Это очень серьезная проблема. Времена очень трудные и человек, который является главнокомандующий вооруженными силами, который имеет записанную в конституции ответственность за безопасность... не может иметь таких привычек, которые ведут к тому, что он не полностью сознательно будет принимать решения, так как будет под влиянием каких-то психоактивных субстанций. Анджей Дуда, президент Польши

Анджей Дуда заявил, что не проходил таких обследований, однако готов их пройти. Европейский политик согласился с мнением о том, что даже никотиновый пауч (пластырь) является "нездоровой субстанцией", поэтому сам кандидат в главы государства Кароль Навроцкий сожалеет о своей привычке.

Дуда раскритиковал главу МИД Польши за вмешательство в ситуацию со Starlink.

Фото: YouTube / Radio ZET