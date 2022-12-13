Дубль Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Ванкувер"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Рейнджерс" обыграл "Ванкувер" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. Он также отдал голевую передачу на Мику Зибанежада.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 54 матча, забросил 18 и отдал 44 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что три очка Барбашева помогли "Сент-Луису" разгромить "Флориду".

Видео: YouTube / SPORTSNET