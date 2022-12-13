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Три очка Барбашева помогли "Сент-Луису" разгромить "Флориду"

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Россиянин стал третьей звездой матча.

"Сент-Луис" одержал разгромную победу над "Флоридой" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил шестую шайбу в ворота "Флориды". Он также помог отличиться Ник Ледди и Райану О"Райлли.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 53 матча, забросил 10 шайб и отдал 17 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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