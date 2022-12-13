Шайба Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Колорадо"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Тампа" обыграла "Колорадо" в серии буллитов со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. Он также реализовал свой бросок в серии послематчевых буллитов.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 53 матча, забросил 21 шайбу и отдал 57 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что Капризов забросил 30-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET