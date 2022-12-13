Капризов забросил 30-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

Нападающий "Минннесоты" Кирилл Капризов забросил 30-ю шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В игре против "Флориды" его команда уступила со счетом 1:2 в серии буллитов. Капризов стал автором единственной шайбы в ворота гостей. В серии послематчевых бросков россиянин не смог пробить вратаря "Флориды".
В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 53 матча и набрал 63 (30+33) очка.
Ранее мы сообщали, что гол и передача Барабанова помогли "Сан-Хосе" обыграть "Вашингтон".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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