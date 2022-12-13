Капризов забросил 30-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

На его счету 63 очка в 53 матчах.

Нападающий "Минннесоты" Кирилл Капризов забросил 30-ю шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре против "Флориды" его команда уступила со счетом 1:2 в серии буллитов. Капризов стал автором единственной шайбы в ворота гостей. В серии послематчевых бросков россиянин не смог пробить вратаря "Флориды".

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 53 матча и набрал 63 (30+33) очка.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Барабанова помогли "Сан-Хосе" обыграть "Вашингтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET