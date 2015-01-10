Дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Монреаль"

"Филадельфия" одержала победу над "Монреалем" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Уэллс Фарго-центр" в Филадельфии.
Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота гостей. Он также помог отличиться Шону Кутурье.
В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел 72 матча и набрал 54 (22+32) очка.
Ранее мы сообщали, что четыре очка Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Юту".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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