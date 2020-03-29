Четыре очка Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Юту"

"Тампа" разгромила "Юту" со счетом 8:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.
Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевыми передачами на Джейка Гюнцеля (дважды) и Брейдена Пойнта.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 68 матчей и набрал 105 (32+73) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Детройт".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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