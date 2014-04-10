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Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Детройт"

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Форвард набрал 30 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" обыграл "Детройт" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Владимир Ничушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Ничушкин провел 34 матча и набрал 30 (19+11) очков.

Ранее мы сообщали, что три очка Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Питтсбург".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: валерий ничушкин, национальная хоккейная лига, хк детройт ред уингз, хк колорадо эвеланш
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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