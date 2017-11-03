Три очка Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Питтсбург"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Тампа" одержала разгромную победу над "Питтсбургом" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин забросил пятую шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Райана Макдона и Брейдена Пойнта.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 67 матчей и набрал 101 (31+70) очко.

Ранее мы сообщали, что Овечкин сократил отставание от Гретцки до пяти шайб.

Видео: YouTube / SPORTSNET