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Овечкин сократил отставание от Гретцки до пяти шайб

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В нынешнем сезоне форвард набрал 60 очков.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в ворота "Виннипега" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его команда уступила в овертайме со счетом 2:3.

Россиянин пробил вратаря хозяев в концовке третьего периода. На счету Овечкина 889 шайб во всех матчах регулярного чемпионата. Он сократил отрыв до лидирующего Уэйна Гретцки до пяти голов.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 55 матчей и набрал 60 (36+24) очков.

Ранее мы сообщали, что "Флорида" обыграла "Коламбус", Бобровский оформил шатаут.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, уэйн гретцки, хк вашингтон кэпиталз, хк виннипег джетс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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