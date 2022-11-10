Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Анахаймом"

Россиянин стал первой звездой матча.

"Миннесота" обыграла "Анахайм" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. Россиянин отметился дублем в ворота "Анахайма". По ходу встречи гости уступали в счете, но в итоге добились победы.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 13 матчей, забросил 10 шайб и отдал пять голевых передач.

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Видео: YouTube / SPORTSNET