Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Монреаль"

"Миннесота" одержала победу над "Монреалем" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. Россиянин забросил две шайбы во втором периоде. Для хоккеиста этот дубль стал вторым в нынешнем сезоне.
На счету Кирилла Капризова 10 матчей, восемь шайб и пять голевых передач.
Ранее мы сообщали, что Свечников признан третьей звездой дня в НХЛ.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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