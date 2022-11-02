Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Монреаль"

Россиянин забросил восемь шайб в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" одержала победу над "Монреалем" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. Россиянин забросил две шайбы во втором периоде. Для хоккеиста этот дубль стал вторым в нынешнем сезоне.

На счету Кирилла Капризова 10 матчей, восемь шайб и пять голевых передач.

Ранее мы сообщали, что Свечников признан третьей звездой дня в НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET