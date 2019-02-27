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Свечников признан третьей звездой дня в НХЛ

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Россиянин принес победу "Каролине" в матче с "Вашингтоном".

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников стал третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщили в пресс-службе турнира.

В матче регулярного чемпионата против "Вашингтона" "Каролина" одержала победу по буллитам со счетом 3:2. Свечников отметился заброшенной шайбой во втором периоде, а также забросил победный буллит в ворота соперника.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел девять матчей, забросил восемь шайб и отдал две голевые передачи.

Ранее мы сообщали, что Торопченко забросил первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ.

Видео: YouTube / SPORSNET

Теги: андрей свечников, национальная хоккейная лига, хк каролина харрикейнз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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