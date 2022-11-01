Торопченко забросил первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

Его команда проиграла со счетом 1:5.

Форвард "Сент-Луиса" Алексей Торопченко забросил первую шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса" хозяева уступили со счетом 1:5. Торопченко стал автором единственной шайбы "Сент-Луиса". Россиянин пробил вратаря гостей в середине второго периода.

По итогам минувшего сезона НХЛ Алексей Торопченко провел в составе "Сент-Луиса" 28 матчей и забросил две шайбы.

Ранее мы сообщали, что Овечкин забросил 785-ю шайбу в карьере.

Видео: YouTube / SPORTSNET