"Вашингтон" проиграл "Каролине" в матче НХЛ. Овечкин забросил 785-ю шайбу в карьере

Игра завершилась со счетом 3:2 по буллитам.

"Каролина" в ночь на вторник 1 ноября обыграла "Вашингтон Кэпиталз" по серии буллитов в домашнем матче, проводимом в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом 3:2. Со стороны команды победителей шайбы в ворота оппонентов забили на 5, 36 минутах спортсмены Стефан Несен и российский представитель Андрей Свечников. Последний также реализовал победный буллит. Клубу противостояли на 22 и 29 минутах Дилан Строум и форвард из России Александр Овечкин. Нападающий Евгений Кузнецов запомнился зрителям результативной передачей. Он также забил буллит в серии послематчевых бросков по воротам.

Таким образом 37-летний Александр Овечкин забросил свою пятую шайбу в текущем сезоне НХЛ и 785-ю в регулярных чемпионатах лиги. На данный момент россиянин расположился на третьем месте в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ. Он уступает по очкам только Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801). Гол 22-летнего Андрея Свечникова стал для него восьмым в нынешнем сезоне турнира.

Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Нэшвилл".

Фото и видео: YouTube / Washington Capitals | Вашингтон Кэпиталз

