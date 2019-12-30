Товарищ Павленко рассказал о последних неделях жизни онколога

Врач ушел из жизни 5 января.

Семья хирурга-онколога Андрея Павленко, который скончался от рака, до самой смерти были рядом с ним. Об этом в социальных сетях сообщил друг семьи, врач-хирург Илья Гоцадзе.

По его словам, Павленко попросил родственников быть рядом с ним. При этом хирург отказался видеться c друзьями, сказав, что не хочет, чтобы его видели слабым и больным. Гоцадзе восхитился супругой Андрея, Анной, которая круглосуточно ухаживала за мужем. Он принимал помощь только от нее.

Друг Павленко добавил, что решение о похоронах на следующий день после кончины принадлежало лично Андрею и было заранее оговорено с супругой. Хирург также решил отказаться от "крупномасштабных панихид".

Андрей Павленко боролся с раком желудка с 2018 года. В четверг, 2 января, мужчина опубликовал в Facebook прощальное письмо. В воскресенье, 5 января, врач ушел из жизни. С ним простились 6 января в Спасо-Преображенском соборе.

Видео: YouTube /