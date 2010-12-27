Строительство объекта не зависит от одного человека.

Александр Дрозденко заявил, что арест главы "Метростроя" не повлияет на сроки сдачи метро в Кудрово. Губернатор Ленинградской области считает, что сроки сдачи объекта не будут изменены из-за этой ситуации. Об этом сообщили в "ТАСС".

Чиновник добавил, что сдвинуть сроки начала эксплуатации может только решение правительства. Оно зависит от выделенных средств из федерального и городского бюджета. Но ситуация не должна и не зависит только от одного человека.

Дрозденко напомнил, что Петербургу необходима сортировочная станция метрополитена, которая будет расположена вне территории города. Станцию в Кудрово также можно будет использовать в качестве промежуточной остановки перед выходом на поверхность.

Ранее Piter.tv писал о том, что губернатор Ленобласти провел совещание в шлиссельбургской пиццерии.

Фото: Piter.tv

