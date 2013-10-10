Александр Дрозденко посетил Кингисеппский район

Губернатор Ленинградской области осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.

В четверг, 1 декабря, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко совершил рабочую поездку, приуроченную к 95-летию со дня основания Кингисеппского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Руководитель посетил несколько новых объектов, в том числе, отдел полиции и автовокзал. Также губернатор поздравил жителей района с юбилейной датой.

В рамках визита была проведена встреча губернатора с кингисеппцами. Больше всего вопросов Дрозденко поступило относительно проекта комплекса по переработке ТКО.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в ноябре поженилась 1151 пара.

Фото: Правительство Ленобласти