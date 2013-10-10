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Александр Дрозденко посетил Кингисеппский район
Сегодня, 14:24
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Александр Дрозденко посетил Кингисеппский район

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Губернатор Ленинградской области осмотрел ряд объектов и пообщался с местными жителями.

В четверг, 1 декабря, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко совершил рабочую поездку, приуроченную к 95-летию со дня основания Кингисеппского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. 

Руководитель посетил несколько новых объектов, в том числе, отдел полиции и автовокзал. Также губернатор поздравил жителей района с юбилейной датой. 

В рамках визита была проведена встреча губернатора с кингисеппцами. Больше всего вопросов Дрозденко поступило относительно проекта комплекса по переработке ТКО. 

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в ноябре поженилась 1151 пара.

Фото: Правительство Ленобласти 

Теги: александр дрозденко, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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