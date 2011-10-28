В Ленобласти в ноябре поженилась 1151 пара

Также в ноябре в Ленобласти родилось 993 малыша.

В последнем осеннем месяце 2022 года в Ленинградской области 1151 пара зарегистрировала брак. Об этом сообщило Управление ЗАГС Ленинградской области.

Также в ноябре в Ленобласти родилось 993 малыша, из них 15 пар двойняшек. Численный перевес на стороне мальчиков – 517, девочек – 476.

Самыми популярными именами новорожденных в ноябре 2022 года стали:Ева, София, Мария, Михаил, Артём, Александр.

Свадьбу в зеркальную дату сыграли более 40 пар из Ленобласти.

Фото: pxhere.com