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Свадьбу в зеркальную дату сыграли более 40 пар из Ленобласти
Сегодня, 10:11
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Свадьбу в зеркальную дату сыграли более 40 пар из Ленобласти

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Молодожёны выбрали 22 ноября для официального создания семьи.

Во вторник, 22 ноября, брак в Ленобласти заключили более 40 пар. Об этом сообщило управление 47-ого региона.

Молодожёны выбрали время торжества неслучайно –  зеркальная дата 22.11.22 считается одной из самых красивых в осеннем сезоне.

В управлении добавили, что за неделю свадьбу в Ленинградской области сыграли 268 пар. 

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль Baltic Rally в Выборге признан лучшим национальным событием 2022 года.

Фото: Pxhere; Управление ЗАГС Ленобласти 

Теги: зеркальная дата, ленинградская область, свадьба, семья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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