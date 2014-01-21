Свадьбу в зеркальную дату сыграли более 40 пар из Ленобласти

Молодожёны выбрали 22 ноября для официального создания семьи.

Во вторник, 22 ноября, брак в Ленобласти заключили более 40 пар. Об этом сообщило управление 47-ого региона.

Молодожёны выбрали время торжества неслучайно – зеркальная дата 22.11.22 считается одной из самых красивых в осеннем сезоне.

В управлении добавили, что за неделю свадьбу в Ленинградской области сыграли 268 пар.

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль Baltic Rally в Выборге признан лучшим национальным событием 2022 года.

Фото: Pxhere; Управление ЗАГС Ленобласти