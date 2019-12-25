Фестиваль Baltic Rally в Выборге признан лучшим национальным событием 2022 года

Ленобласть планирует дальнейшее развитие мототуризма.

Выборгский мотофестиваль Baltic Rally удостоился Гран-при попечительского совета туристической премии Russian Event Awards. Мероприятие признали лучшим в номинации "Национальное событие 2022 года". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко отметил, что за 2 года проведения фестиваль стал широко известен в сообществе байкеров, в том числе – за рубежом. Ленинградская область считает мототуризм одним из наиболее перспективных направлений, добавил руководитель. В рамках фестиваля планируют внедрить сопутствующие услуги, например, аренду мотоцикла и возможность отдохнуть на специальной стоянке.

Ранее мы сообщили о том, что в ночь на 20 ноября небо Ленобласти украсило северное сияние.

Фото: Правительство Ленобласти