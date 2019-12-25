В ночь на 20 ноября небо Ленобласти украсило северное сияние

В Лодейнопольском районе наблюдатели увидели множество звезд.

Сегодня ночью, 20 ноября, небо в Ленобласти озарило северное сияние. Свечение заметили в Лодейнопольском районе, сообщили в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Внимательные наблюдатели похвастались, что смогли разглядеть Млечный путь, взлетающие и падающие метеоры, долгое свечение при наислабейшей активности с планетарным К-индексом 1.

Охотникам за северным сиянием удалось найти темное место в Ленобласти, где можно рассмотреть природные явления. Как отметили подписчики сообщества, таких мест в Лодейнопольском районе достаточно.

Глазами удалось понаблюдать свыше 20 метеоров разной степени яркости, некоторые вызывали особенный восторг, особенно "падающие звезды", летевшие снизу вверх, получаются "взлетающие звезды". Подписчик Telegram-канала "Астро Фото Болото"

Ранее на Piter.tv: фотограф рассказала, с каких мест хорошо видно северное сияние в Петербурге.

Фото: Телеграм / Астро Фото Болото