Фотограф рассказала, с каких мест хорошо видно северное сияние в Петербурге

Для фототехники сияние будет более ярким, чем видно глазу.

Фотограф, основатель Ассоциации охотников за северным сиянием Наталья Крапкина рассказала, в каких местах Петербурга хорошо видно природное явление.

Крапкина озвучила мнение в эфире телеканала "Санкт-Петербург" о том, что Северная столица является хорошей географической точкой, чтобы своими глазами увидеть северное сияние. Его появление зависит от природных явлений и реакций на Солнце.

Для охоты, для наблюдений главное, чтобы была достаточная солнечная активность, вспышки на солнце, корональные дыры, и солнечный-солнечный ветер, который обдувает нашу планету, включается защитные механизмы, и появляются эти красивые зеленоватые, розоватые, сиреневые огни. Наталья Крапкина.

Фотограф рассказала, что наблюдать за сиянием хорошо с южного берега Финского залива. Нужно отъехать от городских огней. Иногда сияние удается поймать на Васильевском острове, у Морского вокзала. Для глаз явление может быть не таким явным, но фототехника сможет его зафиксировать.

Ранее Piter.tv опубликовал видео, как над "Лахта Центром" поднялась Охотничья Луна.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото. Северное сияние / Иван Смелов