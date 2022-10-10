Видео: над "Лахта Центром" поднялась Охотничья Луна

Так называют октябрьское полнолуние.

Фотограф Екатерина Стрельникова сняла на видео Охотничью Луну, которая в ночь с 9 на 10 октября поднялась над "Лахта Центром". Кадры были сделаны в Кронштадте.

Охотничья луна — так называется полнолуние в октябре, следующее за Урожайной, или Кукурузной луной. Традиция называть полнолуния существует у разных народов, но лучше всего прижились названия у индейцев. Летняя Клубничная луна ассоциируется не с цветом, а с урожаем клубники. Ну а на самом деле цвет луны изменяется в зависимости от условий освещенности, что связано со временем года. говорится в сообщении "Лахта Центра".

При этом у самой Луны тоже есть цвет. Все зависит от того, на каком расстоянии она находится от Земли.

Ранее в небе над Петербургом заметили след от запуска ракеты "Союз".

Видео: Лахта Центр / АстроФотоБолото / Екатерина Стрельникова