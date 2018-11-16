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В Петербурге открылись водные маршруты в Петергоф и Кронштадт
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В Петербурге открылись водные маршруты в Петергоф и Кронштадт

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"Метеор" от причала "Спуск со львами" отправляется в Петергоф ежедневно с 10:00 до 18:00 каждые полчаса.

Транспортные перевозки в Петергоф, Кронштадт, крепость Орешек, а также на остров Валаам открылись в Петербурге. Маршруты обслуживают скоростные "Метеоры" и "Восходы". Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает пресс-служба комитета по транспорту. 

Всю информацию о маршрутах объединили в государственной информационной системе "Перечень маршрутов водного транспорта Санкт-Петербурга". На сайте можно узнать стоимость билета, маршрут, а также просмотреть информацию о перевозчике. 

"Метеор" от причала "Спуск со львами" отправляется в Петергоф ежедневно с 10:00 до 18:00 каждые полчаса. Полный билет стоит 1 000 рублей. До Петергофа можно добраться и от других причалов — с 10:00 до 19:00 каждые 30 минут отправляется судно от причала напротив главного входа в Эрмитаж, еще один маршрут свяжет причал "Сенатская площадь" и причал у Нижнего парка Петергофа.

Ранее мы писали, что "Метеор" перевез более 20 тысяч пассажиров между Карелией и Валаамом.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД

Теги: вода, восход, метеор, причал, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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