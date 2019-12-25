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"Метеор" перевез более 20 тысяч пассажиров между Карелией и Валаамом
Сегодня, 12:58
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Метеор" перевез более 20 тысяч пассажиров между Карелией и Валаамом

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Пассажирам предлагается три тарифа на выбор.

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" подвела итоги работы "Метеора", который курсировал из Карелии на Валаам и обратно. Последняя поездка в этом году состоялась в прошлую среду. 

За летний сезон поездки на "Метеоре" по маршруту Сортавала - Валаам - Сортавала совершили более 20 тысяч пассажиров. Маршрут был привлекателен не только для жителей Карелии, но и жителей Москвы и Петербурга, так как расписание водного транспорта было состыковано с расписание движения поездов. На "Метеоре" есть три вида тарифов: Бизнес+, Комфорт+ и Эконом+. 

20-тысячному пассажиру в начале сентября вручили сертификат и сувениры. 

Летом из-за непогоды пассажиры двое суток не могли покинуть остров Валаам.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД

Теги: метеор, сортавала
Категории: Новости России, Лента новостей,

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