Александр Дрозденко предложил решение проблемы дефицита кадров в регионе

Губернатор Ленобласти выступил на Балтийском региональном инвестиционном форуме с предложением экспериментального решения проблемы нехватки профессиональных работников.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, выступая на Балтийском региональном инвестиционном форуме, предложил свой экспериментальный метод борьбы с дефицитом кадров в регионе, – следует из сообщения пресс-службы администрации Ленинградской области.

Дрозденко полагает, что профессиональный работник – тот, который с колледжа хорошо знает предмет своего дела и имеет представление о будущей работе. В связи с этим губернатор предложил особую программу практики для студенческих кадров.

Бизнес всё ближе знакомится с отраслью образования. Предложил в качестве эксперимента передать один из колледжей в ведение комитета по труду, чтобы по итогам оценить качество подготовки и трудоустройства выпускников. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Кроме всего прочего от губернатора поступило поручение: всем органам власти и муниципалитетам Ленобласти необходимо будет зарегистрироваться в "Личном кабинете для инвестора", чтобы они могли получать обратную связь от представителей частного бизнеса по ходу реализации проектов.

Ранее стало известно, что на Балтийском региональном инвестиционном форуме Александр Дрозденко подписал несколько инвестиционных соглашений с представителями промышленности и строителями.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области