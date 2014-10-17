В селе Ушаки откроют производство инновационного дорожного покрытия

Завершение проекта запланировано в 2027 году.

В Ленинградской области создадут новое производство инновационного дорожного покрытия из полимерно-битумных материалов. Соглашение на полях Балтийского регионального инвестиционного форума подписал губернатор Александр Дрозденко и гениректор компании "Северо-западный битумный терминал" Андрей Кузнецов.

Завод будет построен в селе Ушаки Тосненского муниципального района. Общий объем инвестиций составит 2 млрд рублей. В рамках реализации проекта будет создано 200 рабочих мест. Завершение проекта запланировано в 2027 году.

Также в Сланцах откроется экологичное производство аккумуляторов.

Фото: администрация Ленобласти