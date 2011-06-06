Компания инвестирует 1,4 млрд рублей в создание новых мощностей в Сланцах.

В Сланцах откроется экологичное производство аккумуляторов. Соглашение подписал на форуме BRIEF"24 губернатор региона Александр Дрозденко с компанией "Экорусметалл".

Новое аккумуляторное производство будет вовлекать до 80% производимого вторичного свинца – это тот подход к экологии, который нужен. Александр Дрозденко, губернатор ЛО

Компания инвестирует 1,4 млрд рублей в создание новых мощностей в Сланцах, которые позволят увеличить выпуск до 2 млн единиц продукции в год. Рынки сбыта – Россия и Беларусь.

Также в Янино-2 построят новых складской комплекс для маркетплейса.

Фото: администрация Ленобласти