В Сланцах откроется экологичное производство аккумуляторов. Соглашение подписал на форуме BRIEF"24 губернатор региона Александр Дрозденко с компанией "Экорусметалл".
Новое аккумуляторное производство будет вовлекать до 80% производимого вторичного свинца – это тот подход к экологии, который нужен.
Александр Дрозденко, губернатор ЛО
Компания инвестирует 1,4 млрд рублей в создание новых мощностей в Сланцах, которые позволят увеличить выпуск до 2 млн единиц продукции в год. Рынки сбыта – Россия и Беларусь.
Также в Янино-2 построят новых складской комплекс для маркетплейса.
Фото: администрация Ленобласти
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