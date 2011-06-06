В Янино-2 построят новых складской комплекс для маркетплейса

Строительство завершится к 2026 году.

В Ленинградской области построят новый логистический хаб для онлайн-ритейла: складской комплекс для компании Ozon будет построен в массиве Янино-2. Соглашение подписали на форуме BRIEF"24 губернатор Александр Дрозденко и компания-застройщик.

Реализуем эффективный проект в развивающейся городской зоне, и для нас очень важно было создать рядом новые рабочие места. Александр Дрозденко

Строительство многофункциональных производственно-складских помещений общей площадью 117,5 тысяч кв.м. завершится к 2026 году. Во Всеволожском районе будет создано 5 тысяч новых рабочих мест.

BRIEF"24 – Балтийский региональный инвестиционный форум, который проходит 12 сентября в Ленинградской области. Ключевое деловое событие Ленинградской области объединяет три стороны – бизнес, науку и власть – для обсуждения промышленной политики, поддержки и развития бизнеса в регионе.

Фото: администрация Ленобласти