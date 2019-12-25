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Губернатор Ленобласти Дрозденко высказался на тему признания независимости ЛДНР
Сегодня, 10:08
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Губернатор Ленобласти Дрозденко высказался на тему признания независимости ЛДНР

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Глава 47-го региона считает, что большинство россиян поддерживают это решение.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поделился мнением по поводу признания независимости ДНР и ЛНР. Его слова передала пресс-служба правительства региона.

Уверен, что только неукоснительное стремление России к решению вопроса народных республик исключительно путём дипломатии и взаимного уважения, заставляло так долго откладывать это решение, в то время как жители Донбасса, отвергнутые и уничтожаемые Киевом, были вынуждены выживать в прифронтовой полосе.

Александр Дрозденко.

Глава 47-го региона отметил, что в Ленобласти "всегда умели разделить чужую боль". Регион готовится принять беженцев, большинство из которых — дети. Ранее стало известно, в каких пунктах собирают гуманитарную помощь. 

Также ситуацию прокомментировал спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский. 

Фото: Instagram / @drozdenko_au

Теги: александр дрозденко, лднр, мнение
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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