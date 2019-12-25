Бельский заявил, что санкции Запада пойдут России на пользу

Спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский прокомментировал признание независимости ДНР и ЛНР со стороны России. Депутат сказал "Ъ" о том, что у "России не было выбора", так как ее загнали в угол.
Бельский поддержал признание ЛДНР. По его словам, Россия 8 лет живет под санкциями, и это только идет ее экономике на пользу.
С тех пор как ввели санкции, с точки зрения производства мы неплохо продвинулись. Что касается уровня жизни населения, оценивать его с точки зрений санкций сложно. Когда их не было, он не всегда рос.
Александр Бельский.
Напомним, помимо признания суверенитета Владимир Путин подписал с главами ЛДНР договоры у сотрудничестве. Россия будет оказывать республикам помощь, в том числе, военную.
Фото: ВКонтакте / Александр Бельский
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все