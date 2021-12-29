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Ленобласть собирает гуманитарную помощь беженцам ДНР и ЛНР
Сегодня, 10:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть собирает гуманитарную помощь беженцам ДНР и ЛНР

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Пункты сбора открыты во всех районах Ленобласти на базе отделений "Единой России".

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко запустил масштабную акцию "Защитим свое отечество". В рамках акции жители 47 региона будут собирать гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР.

Для беженцев собирают постельное белье, одеяла, подушки, предметы личной гигиены, чистую одежду, обувь, дождевики, сухое питание для малышей, продукты питания длительного хранения и многое другое.

Пункты сбора открыты во всех районах Ленобласти на базе отделений "Единой России". Узнать их адреса можно здесь.

В Ленобласть 22 февраля прибудут 400 беженцев.

Фото: правительство Ленобласти

Теги: беженца, гуманитарная помощь, днр, лнр
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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