Ленобласть собирает гуманитарную помощь беженцам ДНР и ЛНР

Пункты сбора открыты во всех районах Ленобласти на базе отделений "Единой России".

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко запустил масштабную акцию "Защитим свое отечество". В рамках акции жители 47 региона будут собирать гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР.

Для беженцев собирают постельное белье, одеяла, подушки, предметы личной гигиены, чистую одежду, обувь, дождевики, сухое питание для малышей, продукты питания длительного хранения и многое другое.

Пункты сбора открыты во всех районах Ленобласти на базе отделений "Единой России". Узнать их адреса можно здесь.

В Ленобласть 22 февраля прибудут 400 беженцев.

Фото: правительство Ленобласти