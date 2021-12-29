Ленобласть собирает гуманитарную помощь беженцам ДНР и ЛНР

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко запустил масштабную акцию "Защитим свое отечество". В рамках акции жители 47 региона будут собирать гуманитарную помощь беженцам из ДНР и ЛНР.
Для беженцев собирают постельное белье, одеяла, подушки, предметы личной гигиены, чистую одежду, обувь, дождевики, сухое питание для малышей, продукты питания длительного хранения и многое другое.
Пункты сбора открыты во всех районах Ленобласти на базе отделений "Единой России". Узнать их адреса можно здесь.
В Ленобласть 22 февраля прибудут 400 беженцев.
Фото: правительство Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все