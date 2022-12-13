Drama выпустила новый геймплейный трейлер реалистичного шутера Unrecord

У игры нет сроков релиза.

В октябре 2022 года стало известно о разработке необычной компьютерной игры от французского инди-разработчика под ником esankiy. Тогда автор представил в социальных сетях на суд публики отрывок из своей безымянного на тот момент проекта. В настоящее время его работа получила название Unrecord. Речь идет об игре с видами от первого лица. Кадры показываются при помощи нагрудной камеры, закрепленной на персонаже. Особенностью является невероятная реалистичность картинки, а также "инновационная система прицеливания", которую анонсировал автор. Специалист пояснил, что выбрал для игры жанр в виде мрачного детективного триллера. Персонажи будут находиться в роли сотрудников полиции, которые расследуют сложные дела, а попутно - стреляя в преступников. В настоящее время Unrecord разрабатывают три человека, и у проекта пока что нет официальной даты выхода.

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Фото и видео: YouTube / DRAMA // Unrecord