Устроившему драку в компьютерном клубе петербуржцу избрали меру пресечения

Дебошир использовал в качестве оружия напольную вешалку. Теперь ему объявили запрет определённых действий.

Во вторник, 23 августа, решением Московского районного суда в отношении дебошира, который накануне устроил драку в компьютерном клубе, была избрана мера пресечения. О наказании хулигана рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Как мы уже писали, ночью 22 августа мужчина пришёл с приятелями в компьютерный клуб на проспекте Космонавтов, однако ему отказали в посадке из-за переполненности зала. Дебошир решил побороться за возможность играть, вооружился напольной вешалкой и ударил ей другого посетителя. В нашем распоряжении появилось видео с места событий.

Суд постановил объявить злоумышленнику запрет определённых действий. Он не сможет общаться с лицами по делу, кроме близких родственников и адвокатов, а также пользоваться почтой, интернетом и телефоном.

Ранее мы сообщили о том, что в Павловске кассир присвоила себе банковскую карту забывчивой пенсионерки и списала с нее деньги.

Видео: Piter.TV