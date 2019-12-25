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В Павловске кассир присвоила себе банковскую карту забывчивой пенсионерки и списала с нее деньги
Сегодня, 9:34
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В Павловске кассир присвоила себе банковскую карту забывчивой пенсионерки и списала с нее деньги

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На улице Слуцкой силовики задержали 18-летнюю работницу универсама.

В Пушкинском районе в субботу, 20 августа, пожилая женщина обратилась к сотрудникам полиции. Заявительница рассказала стражам порядка, что забыла свою банковскую карту на кассе магазина, а продавец ее присвоила и списала деньги со счета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Пожилая жительница Павловска пояснила, что ей пришло 30 смс-оповещений, в котором указано, что она совершила покупки в универсамах. Ущерб составил около 9 тыс .рублей.

Правоохранители проверили и информацию и возбудили уголовное дело по факту кражи. У дома № 3 по улице Слуцкой в Павловске силовики задержали 18-летнюю кассира супермаркета.

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Фото: pexels

Теги: павловск, полиция, продавщица украла карту, списала деньги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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