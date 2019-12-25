В Колпино устроил стрельбу пьяный житель поселка

В понедельник, 22 августа, в Колпинском районе мужчина открыл огонь из оружия. По информации Piter.tv, стражи порядка задержали хулигана. Об этом сообищили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Подозреваемым оказался 35-летний житель поселка Тельмана. Он был сильно пьян. В руках у нарушителя порядка был пневматический пистолет. Оружие у него изъяли.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хулигану вручили административный протокол.
Ранее на Piter.tv: жительницу Василеостровского района изнасиловал знакомый.
Фото: Piter.tv
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