В Колпино устроил стрельбу пьяный житель поселка

В руках у мужчины стражи порядка обнаружили пневматический пистолет.

В понедельник, 22 августа, в Колпинском районе мужчина открыл огонь из оружия. По информации Piter.tv, стражи порядка задержали хулигана. Об этом сообищили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Подозреваемым оказался 35-летний житель поселка Тельмана. Он был сильно пьян. В руках у нарушителя порядка был пневматический пистолет. Оружие у него изъяли.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хулигану вручили административный протокол.

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Фото: Piter.tv